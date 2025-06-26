В Аксайском районе бывшего майора полиции подозревают в получении взятки

В Аксайском районе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего участкового по делам несовершеннолетних, которого обвиняют по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник, речь идет о майоре полиции Игоре Бессарабове. По версии правоохранителей, в 2023 году фигурант получил от иностранца 17 тыс. руб. за непривлечение к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Подозреваемого заключили под стражу. Дело с обвинительным заключением направили в суд.

Константин Соловьев