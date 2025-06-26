Директора «Сибтехрегиона» посадили на 4 года по делу о хищении 130 млн рублей

Суд признал виновным в покушении на мошенничество Александра Слепцова и директора ООО «Сибтехрегион» Дениса Шинкарева. Их приговорили к четырем годам колонии общего режима и назначили по 500 тыс. руб. штрафа. Об этом сообщили в военных органах СКР.

«Сибтехрегион» в 2021 году в рамках гособоронзаказа заключил контракт с Минобороны на поставку гранитного щебня. Сумма контракта превышала 130 млн руб. За исполнение контракта отвечал Шинкарев.

В 2022-2023 годах злоумышленники поставили щебень, не отвечающий требованиям контракта. Таким образом они хотели похитить более 100 млн руб. Однако деятельность фигурантов выявили и пресекли правоохранительные органы.

Никита Черненко