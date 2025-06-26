Утвержден список кандидатов от коммунистов на выборы в горсовет Оренбурга

Оренбургский облизбирком утвердил список кандидатов от местного отделения партии «Коммунисты России» для выборов в городской Совет. В список вошли 20 человек, которые будут баллотироваться в одномандатных округах. Об этом сообщает региональная избирательная комиссия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Кандидаты должны подать документы в окружные избирательные комиссии. После этого их выдвижение будет официально зарегистрировано.

Осенью в регионе запланировано около 450 избирательных кампаний, включая досрочные выборы губернатора. В настоящее время назначены даты их проведения.

Георгий Портнов