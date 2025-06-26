Почетными гражданами Ярославской области станут художник и глава племзавода
Областная дума согласовала представление к присвоению звания «Почетный гражданин Ярославской области» художника Николая Мухина и гендиректора ООО племзавод «Родина» Николая Лапина. Соответствующие постановления подписал спикер облдумы Михаил Боровицкий.
Художник Николай Мухин (в центре)
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Почетное звание будет присвоено господину Мухину «за выдающийся общественно значимый вклад в развитие культуры, искусства, государственную и общественную деятельность, способствующую обеспечению благополучия и процветания» региона.
Академик Российской академии художеств Николай Мухин является известным мастером монументальной живописи, который расписал вновь отстроенный Храм Христа Спасителя в Москве, храмы Свято-Введенского Толгского монастыря в Ярославле, часовню святителя Николая в Рыбинске, а также храмы в Сербии, Хорватии, Японии, США, Мальте.
Николай Лапин
Фото: Администрация Ярославского района
Господин Лапин станет «Почетным гражданином» «за выдающийся общественно значимый вклад в развитие экономики Ярославской области, за государственную, общественную и иную деятельность, способствующую улучшению жизни населения Ярославской области». Николай Лапин руководит «Родиной» с 1992 года, в 2012 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Ярославского муниципального района».