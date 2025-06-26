Вокруг Ростова может появиться «зеленый пояс» защитных лесов

Для расширение природно-экологического каркаса Ростовской агломерации вокруг донской столицы может появиться «зеленый пояс» защитных лесов — зона, где никакая застройка не будет вестись. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В этот каркас войдет также Линейный парк вдоль реки Темерник, который пройдет по территории сразу трех муниципалитетов: Ростова-на-Дону, Аксайского и Мясниковского районов, продолжится развитие Левобережной зоны как природного пойменного парка.

По информации Юрия Слюсаря, с острая нехватка зеленых насаждений наблюдается и в самих городах. «Проблема связана с федеральными градостроительными нормативами, но это не повод опускать руки. Существуют примеры городов, которые успешно обновляют улицы и при этом расширяют озеленение. Мы будем брать с них пример»,— отметил глава региона.

Конкретные предложения по расширению экологического каркаса врио губернатора Дона поручил проработать министру экологии совместно с Минстроем и муниципалитетами.

Наталья Белоштейн