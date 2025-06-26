Сотрудники банка Уралсиб получили благодарственные грамоты отМВД за предотвращение мошенничества

Пять сотрудников Уфимского отделения банка Уралсиб были отмечены благодарственными грамотами Министерства внутренних дел за активное участие в предотвращении мошеннических действий и защиту финансов клиентов.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Начальник службы безопасности Банка Уралсиб в регионе Анфис Мугаттаров, руководитель отделения банка на Крупской Екатерина Гладких и персональный менеджер Ксения Руденко предотвратили попытку мошенничества на сумму около 2 миллионов рублей. Злоумышленники сначала представлялись сотрудниками энергетической компании, а затем - ФСБ, убеждая клиентов перевести деньги на «безопасный» счёт.

Заведующий кассой-руководитель группы Ирина Харрасова и главный специалист службы безопасности Радик Саттаров пресекли схему мошенничества на сумму 1,3 миллиона рублей, когда клиентке по телефону сообщили, что кто-то пытается снять её средства, и предложили «спасти» деньги, переведя их на специальный «безопасный» счёт.

В банке Уралсиб большое внимание уделяется безопасности клиентов. Сотрудники регулярно проходят обучение, где им рассказывают о новых мошеннических схемах и учат, как быстро их распознавать и правильно действовать в нестандартных ситуациях.

Банк рекомендует сохранять осторожность при поступлении звонков или сообщений от незнакомых лиц, а также при просьбах о переводе средств - даже если они поступают якобы от знакомых. Ни один сотрудник банка, энергокомпании или госоргана не просят перевести деньги или сообщить коды и пароли. Если есть сомнения в подлинности личного сообщения от знакомого - лучше ему перезвонить и уточнить информацию. В случае сомнений при получении сообщения от банка - необходимо обратиться напрямую в офис или позвонить на горячую линию.

Подробные советы по финансовой безопасности размещены на официальном сайте Банка Уралсиб.

Справка: Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 июня 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1350 банкоматов.

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