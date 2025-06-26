ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочерняя компания АО «БЭСК») удостоено диплома лауреата конкурса проектов информационных моделей в Москве. Также компания заняла второе место в народном голосовании. Данный конкурс прошел в рамках конференции «ТИМИ 2025. Технологии информационного моделирования и инжиниринга».

На снимке (слева направо): Елена Гафурова, Владимир Шалгочев и Марсель Асфандияров.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

ООО «БЭСК Инжиниринг» получило высокую оценку за успехи в проектировании с использованием технологий информационного моделирования (ТИМ). Специалисты компании были единственными из участников, кто презентовал информационную модель подстанции 110 кВ ГПП. ООО «БЭСК Инжиниринг» в конференции представляли заместитель директора по проектированию и моделированию сетей Владимир Шалгочев, начальник электротехнического отдела Елена Гафурова и руководитель группы высокого и среднего напряжения Марсель Асфандияров.

Участие в данных мероприятиях позволяет в рамках круглого стола обменяться опытом и компетенциями с ведущими проектными организациями страны, а также получить обратную связь на свои наработки. Прошедшая практическая конференция в очередной раз продемонстрировала, что технологии информационного моделирования — это будущее промышленной отрасли, а ООО «БЭСК Инжиниринг» уверенно наращивает компетенции в этом направлении и шагает в ногу со временем.

ООО «Башкирэнерго»