На Дону численность стада КРС за год снизилась на 7%

Поголовье крупного рогатого скота в донских хозяйствах в 2025 году составило 596,1 тыс. голов. Это на 7% меньше прошлогодних показателей. Об этом свидетельствуют данные Ростовстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Численность свиней по состоянию на 1 июня также уменьшилась на 7% и составила 308,2 тыс. голов. Более значительное снижение зафиксировали среди мелкого рогатого скота (овцы и козы). Их количество сократилось на 10,5% и составило 768,9 тыс. голов.

Поголовье животных уменьшается и в промышленном секторе. Численность свиней сократилась на 5,5%, среди крупного и мелкого рогатого скота показатели упали на 5%.

Мария Хоперская