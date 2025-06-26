В Копейске собираются ограничить скорость электросамокатов

Администрация Копейска разработала и отправила руководству сервиса кикшеринга Whoosh проект правил использования самокатов в городе, включающий ограничения скорости на отдельных участках. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Местные власти считают, что скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо ограничить до 20 км/ч на основных дорогах и до 10 км/ч в местах повышенной концентрации горожан. Кроме того, в правила добавили запрет на парковку самокатов на пешеходных переходах, в подъездах жилых домов и в общественных пространствах, где устройства могут мешать свободному перемещению копейчан.

Сейчас в Копейске работает около 300 СИМ, однако на федеральном уровне нет четко прописанных норм их размещения и эксплуатации. Это приводит к авариям и травмированию самокатчиков и пешеходов.

Как сообщала пресс-служба управления Госавтоинспекции по Копейску, вечером 19 июня 46-летний пьяный горожанин на электросамокате упал с транспортного средства после наезда на выбоину на дороге. Его госпитализировали.

Виталина Ярховска