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Банк «Центр-инвест» расширяет сотрудничество с институтом экономики им. Лобачевского

24 июня 2025 года в Нижнем Новгороде банк «Центр-инвест» подписал соглашение о сотрудничестве с институтом экономики ННГУ им. Н. И. Лобачевского.

Фото: предоставлено ПАО КБ «Центр-Инвест»

Фото: предоставлено ПАО КБ «Центр-Инвест»

Соглашение направлено на укрепление партнерства в области развития образовательных и научно-исследовательских проектов, поддержку студенческих инициатив, реализацию совместных мероприятий и подготовку квалифицированных кадров.

Обе стороны выразили уверенность в том, что сотрудничество между банком «Центр-инвест» и институтом экономики ННГУ им. Лобачевского станет значимым вкладом в развитие совместных образовательных проектов и подготовке нового поколения квалифицированных специалистов.

ПАО КБ «Центр-Инвест»

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