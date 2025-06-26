Банк «Центр-инвест» расширяет сотрудничество с институтом экономики им. Лобачевского

24 июня 2025 года в Нижнем Новгороде банк «Центр-инвест» подписал соглашение о сотрудничестве с институтом экономики ННГУ им. Н. И. Лобачевского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ПАО КБ «Центр-Инвест» Фото: предоставлено ПАО КБ «Центр-Инвест»

Соглашение направлено на укрепление партнерства в области развития образовательных и научно-исследовательских проектов, поддержку студенческих инициатив, реализацию совместных мероприятий и подготовку квалифицированных кадров.

Обе стороны выразили уверенность в том, что сотрудничество между банком «Центр-инвест» и институтом экономики ННГУ им. Лобачевского станет значимым вкладом в развитие совместных образовательных проектов и подготовке нового поколения квалифицированных специалистов.

ПАО КБ «Центр-Инвест»