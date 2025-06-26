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На создание транспортного кластера на Дону выделено 76 млн рублей

В Ростовской области на создание кластера в сфере транспорта на базе Ростовского автотранспортного колледжа выделили 76,6 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщает вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«К 2026 году планируется создать еще три кластера по направлениям машиностроение, сельское хозяйство и информационные технологии. Таким образом, общая сумма федерального финансирования составит более 676,6 млн рублей»,— добавила госпажа Абрамченко.

Кроме этого, вице-спикер назвала пять уже существующих в колледже специальностей, которые, по ее мнению, лучше университетских программ: информационная безопасность, промышленный дизайн, техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, поварское дело, ветеринария.

Наталья Белоштейн

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