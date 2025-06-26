Основные работы по реконструкции Ленинского мемориала завершат до конца года

Основные работы по реконструкции Ленинского мемориала в Ульяновске будут завершены до конца текущего года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы РФ Алексей Куринный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По данным политика, в настоящее время не устранено множество недоделок предыдущих этапов: дефекты установленных окон, протекающая в нескольких местах отремонтированная кровля, трещины стяжки пола музея и др. Все претензии направлены подрядчику

Также пока не решен вопрос ремонта торжественного зала, возможной реставрации или замены кресел в большом концертном зале и выполнения благоустроительных работ по периметру здания. Подготовка документации для проведения конкурса на новую музейную экспозицию находится на финальной стадии.

По информации депутата, объект может быть полностью сдан в эксплуатацию в 2026 году.

Ленинский мемориал был возведен в Ульяновске в 1970 году к 100-летию со дня рождения Владимира Ленина. Архитектурное сооружение имеет форму квадрата со стороной 110 м и высотой 34 м. В составе Ленинского мемориала размещается музей В. И. Ленина, универсальный киноконцертный зал и учебные аудитории.

Андрей Сазонов