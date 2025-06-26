Заместителем губернатора Тюменской области назначен Руфат Биктимеров
Губернатор Тюменской области Александр Моор назначил Руфата Биктимерова заместителем губернатора, сообщили в информационном центре правительства региона.
Руфат Биктимеров
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
В должности заместителя губернатора господин Биктимеров будет координировать деятельность департамента лесного комплекса и департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.
Руфат Биктимеров окончил юридический факультет Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в 1999 году. С 2001 года работал в органах в том числе на должности прокурора города Тюмени и заместителя прокурора Тюменской области. С декабря 2018 года занимал должность первого заместителя регионального прокурора.
За время работы в прокуратуре неоднократно поощрялся Генеральным прокурором РФ и прокурором области. Награжден Почетной грамотой губернатора Тюменской области.