Дата переговоров РФ и Украины определится после завершения обменов пленными

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что дата третьего раунда переговоров России и Украины определится после завершения обменов военнопленными, о которых стороны договорились на предыдущей встрече в Стамбуле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На вопрос журналистов, есть ли подвижки в определении даты переговоров с Украиной, Дмитрий Песков ответил: «Нет, когда будут, тогда будет объявлено».

Россия и Украина 16 мая и 2 июня провели первые за три года прямые переговоры, по итогу которых договорились об обменах военнопленными. На последней встрече стороны обменялись меморандумами о прекращении огня. Обсуждалась возможность провести следующий раунд переговоров после 22 июня. Дмитрий Песков допускал, что сроки будущих контактов станут понятны на этой неделе.

Лусине Баласян