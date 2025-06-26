Пять жителей Адыгеи подозревают в хищении полезных ископаемых на 5 млн рублей

Пять участников организованной группы подозревают в хищении полезных ископаемых на сумму более 5 млн руб. в Адыгее. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МВД по республике Адыгея Фото: пресс-служба МВД по республике Адыгея

Согласно версии следствия, 42-летняя участница преступной группы, представляя организацию, арендовавшую землю в одном из хозяйств Тахтамукайского района, незаконно предоставила этот участок своим сообщникам. Подельники нашли специальную технику и начали добывать полезные ископаемые, после чего продавали их. В период с марта 2024 по май 2025 года они похитили более 16 тыс. куб. м.

Оперативники изъяли грузовую и специальную технику, банковские карты, документы и деньги, которые были получены через нелегальную продажу песчано-гравийной смеси. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, организованная группой в особо крупном размере). Два участника находятся под арестом, остальным выдана подписка о невыезде.

Алина Зорина