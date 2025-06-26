«Когда речь заходит о популярности, то к рейтингам возникают вопросы»

«Зенит» — самый популярный клуб России. К такому выводу пришли эксперты портала Sports.ru и агентства Signal. На втором месте расположился «Спартак». Третье место в этой таблице занял ЦСКА. В тонкостях рейтингов популярности разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Когда речь заходит о рейтингах популярности, то на ум приходит вопрос из детства: кто сильнее — слон или кит? Теоретически предположить можно, но реально сравнить не получится. То, что «Зенит» является самой посещаемой командой, — факт.

Все-таки в Санкт-Петербурге больше нет клубов, которые выступают в РПЛ. Самая богатая — тоже без вопросов. Стоимость игроков «Зенита» — €170 млн, «Спартака» — €117 млн. Это данные авторитетного портала Transfermarkt. Но когда речь заходит о популярности, то к рейтингам, которые публикуются, время от времени возникают вопросы. Верить подобного рода исследованиям нельзя, уверен футбольный эксперт Дмитрий Булыкин:

«Когда проводят какие-то исследования, то это обычно кому-то нужно, и кто-то их оплачивает».

Но нужно понимать, что исследование — это опрос десятков, а порой сотен тысяч человек. И то, что «Зенит» находится на пике популярности, неудивительно, уверен бывший владелец «Спартака», бизнесмен Андрей Червиченко: «Понятно, что "Спартак" — это Москва, это в четыре-пять раз больше жителей. Мне кажется, для людей, не живущих в Москве, важно, кто побеждает, а не какая на тебе форма. Сказку про народную команду, думаю, ее если еще и помнят, то те, кто уже получил пенсионные удостоверения».

Если сравнить количество болельщиков, то исследования, которые проводились в разные годы, уверяют, что у «Спартака» торсида многочисленнее. Согласно данным за 2019 год, в России за красно-белых болеют более 25 млн человек. За «Зенит», по данным за 2024 год, более 19 млн. И вряд ли за пять лет те, кто переживал за «Спартак», вдруг стали поддерживать «Зенит». К тому же, несмотря на титулы и большие деньги, вне Северной столицы отношение к команде под крылом «Газпрома» неоднозначное, уверен Андрей Червиченко: «"Зенит" по понятным причинам не очень любят, потому что это как-то ассоциируется с большими деньгами и с близостью к власти, а, соответственно, и к административному ресурсу».

Стоит сказать, что четвертое место по популярности в России заняла «Барселона». Причем Sports.ru и компания Signal в своем исследовании брали в расчет не только футбол, и на пятой сточке в итоге оказалась команда из киберспорта Team Spirit, которая обошла не только «Локомотив» и «Краснодар», но и мадридский «Реал». Что же касается хоккейных клубов, то в топ-10 попали омский «Авангард» и челябинский «Трактор», которые, кстати, не являются самыми посещаемыми командами КХЛ. Так что повод поспорить у болельщиков всех клубов, попавших в рейтинг, прекрасный.

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