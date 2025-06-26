Власти Белгородской области выплатили семьям погибших при обстрелах 700 млн руб.

Правительство Белгородской области выплатило семьям погибших при обстрелах жителей около 700 млн руб., сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он отметил, что близкого человека «не заменят никакие деньги», но материальная помощь очень важна при потере кормильца в семье.

«Сегодня такие выплаты 3 млн руб. у нас уже получили 236 семей на общую сумму почти 700 млн руб. за счет областного бюджета. Очень хотелось бы, чтобы эта печальная статистика у нас прекратилась»,— сообщил господин Гладков. Его слова приводит пресс-служба правительства.

Кроме того, 1042 человека, раненных при атаках на регион, получили компенсации на общую сумму 512 млн руб.

В мае господин Гладков сообщал, что с начала 2022 года из-за обстрелов Белгородской области погибли 320 человек, более 2,5 тыс. человек получили ранения.

Полина Мотызлевская