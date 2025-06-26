Прокуратура Советского района Казани утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего инструктора по физической культуре школы за причинение тяжкого вреда здоровью ребенка по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани инструктор предстанет перед судом по обвинению в причинении вреда ученику

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ В Казани инструктор предстанет перед судом по обвинению в причинении вреда ученику

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

По версии следствия, 28 февраля 2025 года во время урока в бассейне один из учеников остался без присмотра преподавателя, потерял сознание и упал в воду. Ребенок пробыл под водой не менее четырех минут, пока обвиняемый не заметил его и не вытащил из воды.

В результате происшествия здоровью школьника был причинен тяжкий вред. Инструктору предъявлено обвинение по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Анар Зейналов