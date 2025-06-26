В Новокуйбышевске Юрий Ферапонтов лишился кресла секретаря «Единой России»

В Новокуйбышевске приостановлены полномочия секретаря отделения «Единой России» Юрия Ферапонтова. Временно исполняющим обязанности назначен глава города Алексей Коробков. Решение принято на заседании президиума регионального политсовета партии.

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Хотя официальные причины приостановки полномочий не озвучены, ранее семья Юрия Ферапонтова заинтересовала силовиков из-за расследования по делу о незаконной приватизации санатория «Автотранспортник» в Туапсе. Дело было возбуждено в сентябре 2024 года по статье УК РФ о мошенничестве.

Следствие считает, что санаторий был незаконно передан бизнесменам, включая предпринимателей из Новокуйбышевска. В рамках расследования силовики провели обыски в городской думе Новокуйбышевска, где Юрий Ферапонтов был председателем с 2010 до сентября 2024 года. С мая 2025 года прокуратура ведет судебные разбирательства с различными организациями, включая АО «Санаторий "Автотранспортник"», добиваясь признания недействительными сделок по отчуждению имущества санатория.

Георгий Портнов