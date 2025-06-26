ВЦИОМ: 82% молодых людей надеются реализовать себя в России

Молодые люди и россияне в целом в равной степени уверены, что у молодежи есть возможность реализовать себя в России (так ответили по 82% респондентов). Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленных на круглом столе Экспертного института социальных исследований 26 июня.

По словам директора департамента политических исследований ВЦИОМ Михаила Мамонова, исследование свидетельствует об «очень высоком уровне оптимизма и адаптации» молодежи к «тем условиям, которые имеются сегодня». В 2022 году аналогичный показатель среди всех опрошенных составлял 76%, а среди людей от 18 до 24 лет — 85%.

Чаще всего молодые люди (от 18 до 35 лет) видят перспективы получить хорошее образование (81%), продвинуться по карьерной лестнице (76%), устроиться на престижную работу (74%), стать богатым человеком (58%) и открыть свой бизнес (48%). Первое место среди самых престижных профессий, по оценкам молодежи, занимают IT-специальности (40%), а далее идут «профессии служения», отметил господин Мамонов: врач (36%), военный (16%) и педагог (12%).

По мнению участвовавшего в круглом столе политолога Владимира Шаповалова, именно образованная и интеллектуальная молодежь может обеспечить достижение национальных целей развития, защиту суверенитета страны. Вместе с тем «обязательной составляющей» является гражданская и патриотическая позиция молодежи, подчеркнул эксперт. «Это, конечно, здорово, когда есть великолепный врач, который не связывает свое будущее со страной, но это точно не работает на наши задачи, на самостоятельность страны»,— согласился гендиректор центра знаний «Машук» Антон Сериков.

Божена Иванова