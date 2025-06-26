Коммунальщики в Сатке заплатили 110 тыс. рублей за падение ребенка в колодец

Челябинский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции о взыскании с теплоснабжающей организации Сатки АО «Энергосистемы» компенсации морального вреда в размере 110 тыс. руб. в пользу матери и ребенка, упавшего в колодец. Средства выплатили, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что в декабре 2023 года двухлетний мальчик, когда возвращался из детского сада с матерью и братом, наступил на незакрепленную крышку люка и упал в канализацию. В больнице ему диагностировали ушибы и ссадины. Вскоре у мальчика появилась повышенная температура из-за переохлаждения, проблемы с речью, ему было трудно заснуть. Мать испугалась за жизнь и здоровье сына, ее беспокоили головные боли, нарушения сна и тревожность из-за стресса.

Саткинская прокуратура подала иск к АО «Энергосистемы», эксплуатирующей канализационные сети, о взыскании компенсации морального вреда в сумме 100 тыс. руб. Городской суд удовлетворил требования надзорного ведомства, однако ответчик подал апелляцию. Областной суд оставил решение без изменений. Выплату в полном объеме с организации удержали приставы.

Виталина Ярховска