В Тольятти закрывают движение под эстакадой ТЦ «Автоград»

В Тольятти с 26 июня временно изменяется схема движения транспорта под эстакадой КЦ «Автоград». Об этом сообщили сегодня в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Так, в связи с проведением фрезеровочных работ завтра движение под эстакадой будет перекрыто полностью. В последующие дни проезд под эстакадой будет осуществляться в режиме проведения ремонтных работ по схеме организации безопасного дорожного движения.

«О завершении работ и снятия ограничений движения под эстакадой будет сообщено дополнительно»,— заявили в администрации.

Владельцев транспортных средств просят оставлять автомобили на парковке второго этажа культурного центра.

Алексей Алексеев