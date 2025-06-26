В Самаре суд обязал городские власти привести в нормативное состояние улицу Ленинградскую
В Самаре суд по иску прокурора Самарского района обязал городские власти привести ул. Ленинградскую в нормативное состояние. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Фото: Игорь Казановский, Коммерсантъ
По информации надзорного ведомства, на улице имеются дефекты в виде выбоин и просадок. Выявленные нарушения могут привести к ДТП, «возможным травмам граждан, а также негативно влияют на внешний облик города».