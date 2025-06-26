В Азове возобновлено дело об испарениях со свалки и очистных сооружений

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Ростовской области Максиму Шищенко возобновить производство по уголовному делу в связи с нарушением природоохранного законодательства в Азове. Речь идет о едком дыме со стороны несанкционированной свалки и выбросах соседних предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Основанием для новой проверки стало видеообращение азовчан к главе СК России. Горожане сообщили, что задыхаются от едких испарений, исходящих со стороны свалки и очистных сооружений АО «Азовводоконал».

«Отмечается, что деятельность мусорного полигона фактически была прекращена в 2019 году, однако отходы продолжают складироваться на его территории. Многочисленные обращения местных жителей в компетентные органы результатов не принесли»,— добавили в ведомстве.

Ранее глава СК России ставил указанную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства.

Наталья Белоштейн