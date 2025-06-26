МТС направит 1 млрд рублей в цифровую инфраструктуру ХМАО

Около 1 млрд рублей до 2030 года направит ПАО «МТС» на развитие цифровой инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), сообщили в компании. Соглашение о стратегическом партнерстве для развития цифровой экономики региона было заключено 25 июня в рамках XVI Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подписание соглашения о стратегическом партнерстве между ХМАО и МТС в рамках XVI Международного IT-форума

Фото: Наталья Сурикова Подписание соглашения о стратегическом партнерстве между ХМАО и МТС в рамках XVI Международного IT-форума

Фото: Наталья Сурикова

Ключевые направления сотрудничества — строительство сетей стандарта NB-IoT, развитие цифровых сервисов для социальной сферы и госуправления, внедрение отечественных решений на базе искусственного интеллекта, расширение покрытия мобильной связи на автодорогах и в удаленных населенных пунктах.

Планируется активное использование геоаналитики для планирования объектов городской и транспортной инфраструктуры, в том числе для повышения туристической привлекательности региона.

Одним из первых пилотных проектов станет внедрение системы экономониторинга — российской разработки на основе машинного обучения для прогнозирования загрязнения воздуха и воды. «Сервис составляет прогнозирование негативного воздействия на окружающую среду за 48 часов от проявления конкретных источников загрязнения»,— уточнили в компании.

Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «МТС» Андрей Рего отметил, что ХМАО — один из лидеров по цифровой зрелости и инвестиционной привлекательности, который наряду со столичными агломерациями входит в топ-3 по объему валового регионального продукта. По его словам, регион имеет «огромный потенциал в реализации комплексных цифровых интеллектуальных бизнес-решений».

«Подписание соглашения подтверждает, что сегодня перед нами стоят общие цели – активное развитие телекоммуникационной инфраструктуры округа и повышение доступности инноваций для улучшения качества жизни населения Югры»,— пояснил господин Рего. «МТС предлагает те цифровые решения, которые важны регионам, связывающим свое будущее с активным развитием»,— считает губернатор ХМАО Руслан Кухарук.

Евгения Яблонская