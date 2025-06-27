Начался монтаж натурального камня стоимостью 1 млрд руб для дома-резиденции “Собрание”

Эксперты уже признали данный объект от ГК “Альянс” инвестиционно-привлекательной недвижимостью



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом-резиденция "Собрание" возводят на ул. Социалистическая, д. 118

Дом-резиденция "Собрание" возводят на ул. Социалистическая, д. 118



Дом-резиденция “Собрание” успешно прошел защиту перед жюри и стал финалистом премии URBAN 2025 в номинациях "Самый инвестиционно-привлекательный проект премиум- и элит-класса" и "Лучшее лобби премиум- и элит-класса". Победителей в этих номинациях объявят 26 июня в Сочи.

Для фасада дома-резиденции «Собрание» архитекторы подобрали мраморизированный известняк, который обладает высокими характеристиками прочности и изысканной цветовой палитрой. Девелопер заключил договор на проектирование фасадной системы с компанией ISAKIDIS, имеющей 20-летний практический опыт реализации фасадов из натурального камня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 2

В портфеле работ ISAKIDIS Центральный детский магазин на Лубянке в Москве, футбольный стадион в парке Галицкого, Дворец независимости республики Беларусь. Собрав лучшие конструкторские решения, ISAKIDIS оптимизировали и доработали их для дома-резиденции «Собрание». Натуральный камень будет закреплен таким образом, чтобы между ним и основной стеной оставался воздушный зазор, в котором присутствует утеплитель. Это создает оптимальный микроклимат в помещении и решает проблему сезонных температурных колебаний. Здание гораздо медленнее нагревается летом и обеспечивает дополнительное тепло зимой.

«Выбор натурального облицовочного камня для фасада занял продолжительное время, поскольку необходимо было подобрать не только цвет и конкретный оттенок, но и учесть, как он выглядит при разном освещении и погодных условиях, в сочетании с рамами оконных и дверных проемов, стеклом, с декоративным ограждением на балконах. Помимо внешнего вида, камень должен быть пригоден в эксплуатации долгие годы в непростых погодных условиях нашего региона», - отметила Ольга Лапшина — руководитель архитектурного бюро «Архилайн» и главный архитектор проектов ГК «Альянс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В "Собрании" представлена возможность персонального объединения квартир

В "Собрании" представлена возможность персонального объединения квартир



Дом с фасадом неоклассической архитектуры гармонично впишется в окружающую застройку центра Ростова-на-Дону: сохранение архитектурного наследия города – одна из миссий ГК «Альянс».

Всего в доме-резиденции представлено 169 лотов площадью от 48 до 350 кв.м. В их числе квартиры с террасами, двухуровневые квартиры и возможность персонального объединения квартир.

«Собрание» станет первым домом с профессиональным консьерж-сервисом в Ростове-на-Дону. Также в распоряжении собственников будут просторные лобби, библиотека, рабочее пространство, бьюти-коворкинг, фитнес-зал, детский клуб. Собственный двор-сад предполагает аллеи, небольшой водопад у библиотеки, уединенные зеленые комнаты, зоны отдыха у фонтана и летнюю террасу ресторана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По аналитическим данным девелопера гарантированный рост стоимости м2 в “Собрании” к 2026 году составит +238% с момента старта продаж. При этом 50% лотов уже распродано, а строительство завершится во 2 квартале 2026 года. Чтобы потенциальные покупатели смогли убедится в качестве реализации, в настоящее время доступны визиты на строительную площадку и просмотр материалов строительства в офисе продаж по адресу: Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 20.

Отметим, что у “Собрания” уже есть несколько наград от профильных строительных конкурсов, такие как: первое место в номинации «Лучший региональный жилой комплекс элит-класса» в URBAN 2024 году, первое место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Ростовской области» премии ТОП ЖК2025 и 1-е место в рейтингах от ЕРЗ.РФ (профессиональное сообщество застройщиков).

https://dom-sobranie.ru/?utm_source=media-smi

Просмотр объекта и персональная презентация в офисе ГК “Альянс”,

г. Ростов-на-Дону, ул. Соколова, 20.

Запись по тел. 8 (863) 204-56-32.

Застройщик ООО «СЗ «Альянс Групп». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф

