В самарской психбольнице выявлены нарушения лицензионных требований

Прокуратура Самары проверила исполнение требований законодательства о здравоохранении в деятельности ГБУЗ «Самарская областная клиническая психиатрическая больница». В ходе проверки были выявлены нарушения, сообщили сегодня в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Как следует из материалов проверки, установлены факты нарушения лицензионных требований, выразившиеся в отсутствии стандарта оснащения медицинских кабинетов в учреждении. А именно — отсутствие кушеток, ширм, аппаратов измерения артериального давления, фонендоскопа, устройств для обеззараживания и фильтрации воздуха, приборов для определения алкоголя в выдыхаемом воздухе, тест-систем для определения наркотических средств и психотропных веществ в организме.

Главврачу психбольницы было внесено представление, а в отношении его заместителя возбудили дело об административных правонарушения по ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением».

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Алексей Алексеев