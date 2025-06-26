В Тольятти приставы заставили местного жителя освободить самовольно занятый участок

Судебные приставы Комсомольского района обязали местного жителя демонтировать пристрой к гаражу и освободить незаконно занимаемый земельный участок в почти 400 кв. м., используемый для хранения автомобильных сидений, сообщили в областном УФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В суд обратились представители администрации Тольятти. Они просили обязать 48-летнего мужчину демонтировать металлический пристрой к гаражу, так как земельный участок, на котором возведен пристрой, использовался самовольно. Суд обязал тольяттинца освободить территорию.

Однако владелец гаража на решение суда никак не отреагировал. Приставы вынесли постановления об ограничении на выезд за пределы РФ и о взыскании исполнительского сбора.

В результате тольяттинец все-таки демонтировал пристрой к гаражу и вывез автомобильные сиденья с территории.

Алексей Алексеев