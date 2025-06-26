Липецкая область втрое нарастила экспорт соевого масла

В Липецкой области за первые шесть месяцев года за границу отправили почти 4 тыс. то соевого масла. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в правительстве региона.

Основным покупателем стала Республика Беларусь, куда на 15 июня было поставлено 2,3 тыс. т масла. Также продукцию экспортируют в Китай, Индию и страны ближнего зарубежья.

В региональном минсельхозе отметили, что производство соевого масла продолжает расти благодаря увеличению посевных площадей. В прошлом году урожай сои составил 354,5 тыс. т, а объем произведенного масла — 113,9 тыс. т, из которых 8,4 тыс. т отправили за границу.

Министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова сообщила, что в этом году производство соевого масла уже превышает показатели прошлого года, что способствует дальнейшему увеличению экспорта.

«Успехи в экспорте соевого масла — это результат системной работы по развитию агропромышленного комплекса. Мы не только увеличиваем площади под соей, но и активно внедряем современные технологии переработки, что позволяет нам выходить на новые международные рынки»,— считает губернатор региона Игорь Артамонов.

Алина Морозова