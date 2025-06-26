Украинского военного приговорили к 23 годам за диверсии

Херсонский областной суд приговорил украинского диверсанта к 23 годам лишения свободы за участие в подрыве российской морской газодобывающей платформы в Черном море и ряде других диверсий, а также за незаконный оборот и контрабанду оружия. Об этом сообщили в УФСБ России по Херсонской области.

Согласно материалам дела, украинский военнослужащий Евгений Горин был взят в плен в августе 2024 года. На допросе, сообщили в спецслужбе, он рассказал, что проходил специальную диверсионную подготовку в Великобритании и на Украине, участвовал в подрыве российской морской платформы газового месторождения в Черном море в январе 2024 года, а также незаконно пересекал госграницу РФ, повредив объект транспортной инфраструктуры. По данным источников «Ъ» в правоохранительных органах, речь идет об одном из маяков, расположенных на побережье в Херсонской области.

В отношении фигуранта возбудили ряд уголовных дел по п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ («Диверсия»), ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда взрывчатых веществ, огнестрельного оружия, взрывных устройств), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконная перевозка огнестрельного оружия), ч. 4 ст. 222.2 УК РФ (незаконная перевозка крупнокалиберного огнестрельного оружия), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконная перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств), а также ст. 281.2 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности).

Херсонский областной суд признал его виновным, приговорив к 23 годам лишения свободы. Также осужденному назначили штраф 700 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.

Александр Дремлюгин, Симферополь