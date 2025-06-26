Самое северное месторождение «Удмуртнефти» отметило 15-летие

Накопленная добыча Карсовайского месторождения – более 3,2 млн т нефти. В действующем добывающем фонде 112 скважин. Для повышения эффективности производства и увеличения добычи нефти на месторождении внедряется модернизированное оборудование. Кроме того, высокий уровень нефтеотдачи обеспечивают геолого-технические мероприятия. Самое продуктивное из них – зарезка боковых стволов. Благодаря этой технологии в прошлом году получен прирост нефти в объеме 6,2 тыс. т.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Удмуртнефть» Фото: Пресс-служба «Удмуртнефть»

Дальнейшее развитие Карсовайского месторождения связано со строительством установки предварительного сброса воды, что позволит повысить нефтеотдачу за счет улучшения системы поддержания пластового давления. Также в ближайшем будущем планируется интенсивное бурение новых скважин и боковых стволов.

Карсовай — одно из наиболее перспективных месторождений «Удмуртнефти». На ее балансе в настоящее время 36 нефтяных и газонефтяных месторождений, расположенных на территории 14 районов республики. Предприятие имеет 70 лицензионных участков на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых.