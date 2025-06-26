В Оренбуржье при проверке образовательных организаций выявили нарушения на пищеблоках

В ходе проверок качества и безопасности питания в образовательных организациях Оренбуржья выявлены нарушения. Составлено 212 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 174 постановления о наложении штрафов на сумму 555 тыс. руб. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Оренбургской области.

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Также выдано 322 предписания об устранении выявленных нарушений, в адрес учредителей направлены представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Нарушения выявили в части несоблюдения санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоках, отбора суточных проб, ведения документации, нарушения технологии приготовления блюд, приема пищевых продуктов.

В ведомстве отмечают, что в 2024-2025 учебном году охват горячим питанием школьников составил 98,7%. Все учащиеся 1-4 классов получали бесплатное горячее питание. Во всех общеобразовательных организациях созданы условия для организации полноценного питания, разработаны меню для организованного питания обучающихся.

Руфия Кутляева