Сотрудницу мэрии Троицка уволили в связи с утратой доверия

Мэр Троицка Дмитрий Гатов удовлетворил представление городской прокуратуры об увольнении начальницы управления муниципальной собственности администрации в связи с утратой доверия. Сотрудница передала своей матери участок в бесплатную аренду, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Надзорное ведомство установило, что в январе этого года начальница управления заключила со своей матерью без проведения аукциона договор аренды земельного участка площадью 783 кв. м. При этом из-за пенсионных льгот она освободила родственницу от оплаты. Ранее по договору дарения мать чиновницы стала хозяйкой жилого дома по улице имени Льва Толстого, который находился на этой территории. Соглашение об аренде заключили на следующий же день.

Прокуратура расценила наличие родственных отношений как конфликт интересов, о котором сотрудница мэрии не уведомила начальство. Ведомство внесло главе города представление, в котором предлагало применить дисциплинарное взыскание в виде увольнения в связи с утратой доверия. С начальницей управления расторгли трудовой договор.

Виталина Ярховска