«Известно всего девять экземпляров модели в корпусе из розового золота»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о новом часовом рекорде аукционного дома Sotheby’s.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sotheby's Фото: sotheby's

Аукционный Дом Sotheby’s рапортует о новом часовом рекорде. Название бренда без сюрпризов — это Patek Philippe. «Результаты этой продажи говорят сами за себя: они свидетельствуют не только о силе рынка, но и о продолжительной эмоциональной силе по-настоящему великих часов»,— считает глобальный руководитель часового направления Sotheby’s Гефф Хесс. Более 1,3 тыс. любителей часов со всего мира участвовали в июньском аукционе Important watches: Take a Minute, который принес в общей сложности $20,4 млн. На аукционе вообще была впечатляющая коллекция «Патеков», самыми дорогими из которых стали чрезвычайно редкие часы с вечным календарем и хронографом Reference 2499 из розового золота. Выпустили эти часы в 1957 году, и они были реализованы через итальянского ритейлера Gobbi Milano. Открытый в 1842 году магазин был настолько авторитетен, что Patek Philippe гравировал его название на часах.

Известно всего девять экземпляров модели второй серии 2499 в корпусе из розового золота. Среди них проданные на аукционе часы являются единственными, имеющими гравировку с именем продавца. Часы были проданы под аплодисменты в зале за $4,3 млн частному коллекционеру из Азии. Поставленные рекорды — самые дорогие наручные часы, проданные на аукционе в этом году, и третьи по стоимости винтажные наручные часы, проданные в истории Sotheby’s.

Анна Минакова