Жителя Уфы обвиняют в угрозах следователю

Октябрьский райсуд Уфы 8 июля начнет рассматривать уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в угрозах следователю (ч. 2 ст. 296 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

Ранее подсудимому инкриминировали семь эпизодов умышленного уничтожения или повреждение имущества. В июле 2024 года во время ознакомления с материалами уголовного дела он высказал старшему следователю угрозы. «Озвученные угрозы носили реальный характер и воспринялись как потенциально осуществимые, что создало непосредственную опасность для жизни и здоровья, имущества»,— отметили в пресс-службе суда.

Венера Хисамова