В Ставропольском крае возбудили дело после взрыва на АЗС
Трое пострадали при возгорании на заправке в Нефтекумском округе
В селе Каясула Нефтекумского округа Ставропольского края три человека пострадали при возгорании на автозаправочной станции после неправильной заправки бытового газового баллона. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности»), сообщает Следственное управления СК России по региону.
Фото: СУ СК по Ставропольскому краю
«Неустановленное лицо нарушило правила безопасности, заправив бытовой газовый баллон на обычной АЗС. Это вызвало возгорание заправочной колонки и автомобиля с баллоном внутри»,— следует из сообщения.
Водитель и два пассажира получили термические ожоги.
Краевое следственное управление подчеркивает, что заправка баллонов требует специального оборудования, которого нет на обычных автозаправках. Оператор станции не может обеспечить герметичность заправки и проверить состояние баллона. В СК призывают граждан обращаться только в специализированные пункты для заправки газовых баллонов.