В Ставропольском крае возбудили дело после взрыва на АЗС

В селе Каясула Нефтекумского округа Ставропольского края три человека пострадали при возгорании на автозаправочной станции после неправильной заправки бытового газового баллона. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности»), сообщает Следственное управления СК России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК по Ставропольскому краю Фото: СУ СК по Ставропольскому краю

«Неустановленное лицо нарушило правила безопасности, заправив бытовой газовый баллон на обычной АЗС. Это вызвало возгорание заправочной колонки и автомобиля с баллоном внутри»,— следует из сообщения.

Водитель и два пассажира получили термические ожоги.

Краевое следственное управление подчеркивает, что заправка баллонов требует специального оборудования, которого нет на обычных автозаправках. Оператор станции не может обеспечить герметичность заправки и проверить состояние баллона. В СК призывают граждан обращаться только в специализированные пункты для заправки газовых баллонов.

Николай Аксенов