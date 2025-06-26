С 1 сентября оценки за поведение начнут выставлять в 84 российских школах

Замминистра просвещения Ольга Колударова сообщила, что пилотный проект по выставлению в школах оценки за поведение пройдет с 1 сентября в 84 образовательных организациях. В каких регионах планируется провести пилот, она не уточнила. Предполагается, что будет оцениваться поведение учеников 1–8-х классов.

«Не задействуем в апробации выпускные классы, чтобы не провоцировать напряженность с учетом необходимости подготовки к экзаменам. В дальнейшем планируется распространить проект на всех обучающихся»,— пояснила госпожа Колударова. Ее слова приводит пресс-служба Минпросвещения.

Выставлять оценку будет классный руководитель с учетом мнения педагогов, которые работают с учеником, и администрации школы, добавили в ведомстве.

Министр просвещения Сергей Кравцов ранее сообщал, что ведомство рассматривает три варианта оценки: зачет/незачет, пятибалльная шкала и трехбалльная шкала (неудовлетворительное поведение, удовлетворительное поведение и образцовое поведение). Какой из них будет применяться в рамках пилота — в ведомстве не сообщили.

Полина Мотызлевская