В Ростовской области состоялся суточный велопробег в поддержку онкобольных детей

В Ростове-на-Дону прошел спортивный марафон «Самый длинный день», в котором участвовали руководители двух производственных компаний. Об этом сообщила пресс-служба Торгово-промышленной палаты региона. Здесь уточнили, что цель велопробега – привлечь внимание к проблемам онкологии и собрать пожертвования на лечение детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области Фото: Пресс-служба ТПП Ростовской области

Как рассказали в ТПП, ровно сутки гендиректор инжиниринговой компании ЮСЛ Михаил Неговора и его коллега – глава филиала завода по производству вентиляционно-отопительного оборудования «Концерн Медведь ЮГ» Тимур Конищев проехали на велосипедах по кольцевому маршруту вокруг Гребного канала и прилегающей к нему акватории. «Всего – более 600 км без сна и длительного отдыха, делая остановки только на технические перерывы, – уточнили в пресс-службе. – К физическим нагрузкам добавились трудные погодные условия: штормовой ураган и проливной дождь. Было проколото колесо, снесена ветром палатка, но заезд был завершен».

По данным Благотворительного фонда «ДАРИНА», пятеро его подопечных подростков нуждаются сегодня в дорогостоящем препарате «Уромитексан». Необходимо 85 упаковок общей стоимостью более 1 млн руб. За сутки участникам марафона удалось собрать 652 тыс. руб. Сборы продолжатся и сейчас. «Каждый рубль имеет значение», – подчеркнула директор фонда Татьяна Авдеева.

Владимир Андреев