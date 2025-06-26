В России допустили высылку инспекторов МАГАТЭ из Ирана

Если иранский законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ будет одобрен и вступит в силу, Тегеран может выслать инспекторов агентства из страны. Об этом заявил зампостпреда России при международных организациях в Вене Роман Устинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisi Niesner / Reuters Фото: Lisi Niesner / Reuters

«Законопроект пока не вступил в законную силу, однако, судя по настроениям, наблюдаемым в Тегеране, вероятность его вступления достаточно высока»,— сказал господин Устинов агентству «РИА Новости».

Утром в четверг иранское издание YJC со ссылкой на иранских священнослужителей и юристов сообщило, что Совет стражей конституции Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Ранее парламент Ирана проголосовал за приостановку сотрудничества с агентством. По словам председателя иранского парламента Мехди Мохаммади, агентство не выполнило свои обязательства и превратилось в политический инструмент. Предлагается приостановить сотрудничество до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов Ирана и иранских ученых-атомщиков.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил, что во вторник направил министру иностранных дел Аббасу Аракчи письмо с предложением встретиться, чтобы «проанализировать возможные пути» продолжения инспекций. Он подчеркнул, что международное сообщество «не может позволить себе» приостановку режима инспекций.

Как участник Договора о нераспространении ядерного оружия, Иран разрешил МАГАТЭ проводить инспекции для проверки использования ядерных объектов только в мирных целях. В 2019 году, спустя год после выхода США из ядерной сделки, Иран начал отказываться от некоторых обязательств в рамках Соглашения по иранской ядерной программе, в том числе повышая уровень обогащения урана и увеличивая его запасы. С того же времени были ограничены и инспекции МАГАТЭ на ядерных объектах Ирана.

Анастасия Домбицкая