Уфимцам отказали в признании их родственников погибшими на СВО

Ленинский райсуд Уфы отказал в удовлетворении иска 13 уфимцев к Минобороны России, военному комиссариату Башкирии, министерству семьи, труда и социальной защиты населения республики и отделу филиала Республиканского центра социальной поддержки населения Ленинского района Уфы.

Как следует из материалов дела, родственники истцов по контракту служили в ВС России. Истцы просили признать их погибшими при выполнении задач в ходе СВО.

Мотивировочная часть решения на сайте суда не опубликована.

Венера Хисамова