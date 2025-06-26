Председатель Курской областной думы подал в отставку

Председатель Курской областной думы Юрий Амерев подал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. По его распоряжению заявление рассмотрят на внеочередном заседании облдумы, сообщили в пресс-службе. Дата заседания не приводится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Амерев

Фото: Курская областная дума Юрий Амерев

Фото: Курская областная дума

Юрий Амерев занимал пост председателя думы с 7 октября 2021 года. Он сменил в должности Николая Жеребилова, который стал его первым заместителем.

Господину Амереву 56 лет. В 2009–2021 годы он возглавлял Горшеченский район области. Сейчас главой района является его брат Андрей Амерев.