В Ярославской области начали ремонтировать тюремный замок

В Ярославской области стартовали ремонтные работы в Мышкинском тюремном замке, построенном в XIX веке. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в конце 2024 года замок включили в госреестр в качестве памятника истории и культуры регионального значения. Он находится на берегу Волги и является характерным образцом тюремного учреждения провинциального города второй половины XIX века в эклектичной стилистике. В настоящее время здание находится в частной собственности, в нем работает арт-пространство.

Для сохранения памятника проводятся работы по расчистке фасадов, ремонту и покраске южного фасада с заходом на западный и восточный, отливов и карнизного выноса.

Алла Чижова