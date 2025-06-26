В Геленджике на благоустройство пешеходной зоны на улице Ленина выделят 16 млн

На второй этап благоустройства пешеходной зоны в Геленджике на ул. Ленина выделят 16 млн руб. Речь об участке от Геленджикского проспекта до ул. Островского. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По контракту подрядчику предстоит монтаж осветительного оборудования, благоустройство и озеленение территории и установка малых архитектурных форм. Срок выполнения работ – по 20 октября 2025 года.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что на благоустройство второй очереди терренкура Маркотх в Геленджике выделят 54 млн руб.