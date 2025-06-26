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В Геленджике на благоустройство пешеходной зоны на улице Ленина выделят 16 млн

На второй этап благоустройства пешеходной зоны в Геленджике на ул. Ленина выделят 16 млн руб. Речь об участке от Геленджикского проспекта до ул. Островского. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По контракту подрядчику предстоит монтаж осветительного оборудования, благоустройство и озеленение территории и установка малых архитектурных форм. Срок выполнения работ – по 20 октября 2025 года.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что на благоустройство второй очереди терренкура Маркотх в Геленджике выделят 54 млн руб.

Саркис Айвазян

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