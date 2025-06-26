В Оренбурге вынесен приговор сотрудникам КПК «Семейная копилка», обманувшим более тысячи человек

Ленинский районный Оренбурга признал виновными Елену Виттер, Александра и Ксению Кирьяновых, Гульдар Мамбетову и Наталью Санькову по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная организованной группой в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

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По версии следствия и суда, с октября 2014 года по апрель 2019 года подсудимые организовали работу кредитно-потребительского кооператива «Семейная копилка». Функционировал кооператив по принципу «финансовой пирамиды». Офисы организации находились в Москве, Казани, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Уфе, Оренбурге и Тюмени.

Работники кооператива заключали с гражданами договоры сбережений и инвестиционных займов с целью привлечения денежных средств. Подсудимые проводили активную рекламную кампанию, в которой сообщали о страховании вкладов, отсутствии финансовых рисков, а также гарантировали высокую доходность. Фактически деньги 1,1 тыс. потерпевших похищались. Ущерб превышает 415 млн руб.

Елена Виттер и Александр Кирьянов приняли меры для легализации преступных доходов. Они приобрели недвижимость, автомобили, ювелирные изделия на сумму более 19 млн руб.

Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафами в размере от 200 до 600 тыс. руб.

Руфия Кутляева