Начались подготовительные работы по строительству вейк-парка на берегу Мулянки

В Перми начались подготовительные работы по строительству вейк-парка на берегу реки Мулянки. Как сообщает портал городского управления по экологии и природопользованию «Природа города Перми», застройщик уже получил разрешение на размещение объекта. Ранее проект комплекса для занятий водными видами спорта ООО «Вейк парк — Парма» (ООО «ВПП») получил статус приоритетного инвестиционного.

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По информации ведомства, на участке по ул. Встречной организовано комиссионное обследование зеленых насаждений. По его результатам поставлен акт, разрешающий снос нескольких видов деревьев, включая клен, тополь и иву. После завершения строительства будет произведена компенсационная посадка деревьев и кустарников.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что на ул. Встречной, в районе реки Мулянки, планируется организовать пространство для отдыха и занятий водными видами спорта. Строительством термального комплекса и вейк-парка займется ООО «Вейк парк — Парма». По данным «Ъ-Прикамье», кроме термального комплекса с двумя бассейнами и кафе, ООО «ВПП» также обустроит зону с пирсом и трассами для вейкбординга. Для строительства объекта компания может получить три участка общей площадью более 10 га без торгов. Территория будет доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме рекреативной зоны появится мост через деревню Кондратово. Новый объект может стать площадкой для проведения тематических мероприятий в рамках сотрудничества со спортшколами. Инвестиции в проект составят 295 млн руб.