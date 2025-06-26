В Челябинской области 71 участок выделят для развития туристической инфраструктуры

В Челябинской области продолжается реализация проекта «Земля для туризма», в рамках которого выявлен 71 перспективный участок для создания туристической инфраструктуры, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Челябинской области.

Общая площадь выделенных участков превышает 838 га. Они расположены в популярных природных зонах: национальных парках «Зюраткуль», «Зигальга» и «Таганай», у озер Аракуль и Иткуль, а также вблизи других памятников природы.

Участки подходят для создания эко-троп, глэмпингов и объектов активного отдыха. Шесть территорий уже нашли инвесторов.

Проект курирует оперативный штаб с участием специалистов Росреестра, «Роскадастра» и региональных властей. Его цель – привлечь инвестиции в развитие туристической инфраструктуры Южного Урала.

Анастасия Гемель