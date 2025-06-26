Любительский футбольный клуб из Ильинского показал рекордную прибыль

АНО «ФК “Ильпар” Пермский край» опубликовала бухгалтерскую отчетность за 2024 год. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль организации в прошлом году составила 96,5 млн руб., что в 106 раз больше, чем годом ранее (в 2023-м — 909 тыс. руб.). Показатель «прочих доходов» в прошлом году составил 102,7 млн руб. против 3 млн руб. в 2023-м. При этом по состоянию на конец 2024 года совокупные активы организации составили 13 тыс. руб., что на 3 млн руб. меньше, чем годом ранее.

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фото: соцсети ФК "Ильпар"



АНО «Футбольный клуб “Ильпар” Пермский край» была зарегистрирована в 2021 году. Президентом любительского клуба является Андрей Семин, главным тренером — Андрей Сахневич. ФК является обладателем Кубка России РФС среди любительских клубов 2022 и 2023 годов, Суперкубка Урала и Западной Сибири 2024–2025.