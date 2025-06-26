В Челябинске 16% работников отказываются от отпуска летом

По данным совместного исследования hh.ru и сервиса «Островок», 67% жителей Челябинской области пока планируют отпуск, 7% уже отдохнули, а 16% не собираются его брать.

Самыми популярными месяцами для отдыха стали август (55%), сентябрь (39%) и июнь (37%). Среди российских направлений лидируют Краснодарский край, Санкт-Петербург, Алтай и Москва. За границей чаще выбирают Таиланд, Китай, Вьетнам, Турцию и Абхазию.

48% опрошенных предпочитают активный отдых (походы, велотуры), 47% — пляжный, а 29% — спа-отели и санатории. 18% готовы потратить от 60 до 80 тыс. руб., 14% — до 20 тыс. руб., а 11% — свыше 100 тыс. руб.

Летом популярны пляжные курорты, зимой — горнолыжные направления, а в межсезонье — экскурсионные туры.

Анастасия Гемель