Администрация президента РФ: около 137 тыс. участников СВО уже вернулись домой

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков сообщил, что около 137 тыс. участников боевых действий на Украине вернулись с фронта домой. Он добавил, что среди них много молодых людей до 35 лет, поэтому власти должны помочь им переобучиться и найти работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Новиков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Сергей Новиков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«И (надо.— ''Ъ'') помочь им переобучиться, найти новое место работы, причем достойное место работы, потому что они получают сейчас в зоне СВО солидные вознаграждения. И нужно вернуться так, чтобы доходы семьи не упали»,— сказал господин Новиков на заседании коллегии Росмолодежи (цитата по ТАСС).

В декабре 2024 года президент Владимир Путин поручил правительству и «Защитникам Отечества» разработать план для повышения уровня трудоустройства участников боевых действий. План в том числе должен включать организацию профориентации ветеранов. Показатель трудоустройства участников СВО также лег в обновленные показатели эффективности губернаторов, утвержденные президентом в ноябре прошлого года. В частности, для оценки работы глав регионов добавили оценку удовлетворенности военнослужащими условиями их реабилитации, переобучения и трудоустройства.

Замминистра обороны и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в апреле сообщала, что 47% участников боевых действий с тяжелой инвалидностью смогли трудоустроиться после реабилитации.

Полина Мотызлевская