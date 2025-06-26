Reuters: Украина намерена противостоять влиянию России в Африке

Украина будет поставлять продовольствие африканским странам, чтобы сократить влияние России в регионе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, среди которых — четыре высокопоставленных украинских чиновника.

Агентство сообщает, что после начала боевых действий на Украине в 2022 году африканские страны отказались поддержать украинскую сторону в ООН. Теперь Украина рассчитывает получить поддержку от континента, обеспечив его поставками продовольствия.

По словам украинских источников, в стратегию также входит помощь малийским беженцам, обучение военнослужащих в Мавритании. Помимо этого посол Украины в Демократической республике Конго Василий Гамянин рассказал агентству, что страна намерена заключить с ДРК долгосрочные соглашения в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

Временный поверенный в делах Украины в Мавритании Роман Середа рассказал агентству, что такой шаг Киева позволит помешать Москве использовать поставки продовольствия в качестве политического рычага. Он уточнил, что в Мавритании определенных результатов уже удалось достичь — страна улучшила свое отношение к Украине.

В 2022 году Россия начала укреплять экономические связи со странами Африки. В 2023-м президент России Владимир Путин говорил, что товарооборот между странами вырос до $18 млрд. По его словам, Россия за год экспортировала в страны Африки 11,5 млн т зерновых.